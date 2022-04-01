  • 15 апреля 202215.04.2022пятница
  • USD81,2880
    EUR88,0024
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Транспортную развязку в разных уровнях улиц Мельникайте - Дружбы в Тюмени построят до конца 2024 года

Экономика, 14:55 15 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Более тысячи юных туристов побывали в городах Тюменской области, Югры и Ямала

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени будет выполнено до декабря 2024 г. Муниципальный контракт находится в стадии подписания.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в акционерном обществе "Мостострой-11".

Цена контракта составляет 4 млрд 333 млн 925 тыс. рублей. Подрядчик выполнит работы до 1 декабря 2024 г.

Напомним, новый съезд транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте - Дружбы в Тюмени компания "Мостострой-11" сдала в эксплуатацию в октябре 2021 г. Это первая трехуровневая развязка в Тюмени. Всего здесь будет два путепровода, восемь съездов. Для удобства жителей есть пешеходный переход и велодорожки. Для маломобильных жителей в надземном переходе смонтированы удобные спуски, установлен лифт. Все работы выполняются в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Telegram-канал Александра Моора Telegram-канал Александра Моора ﻿

Еще один масштабный проект, который реализует Мостострой-11, – строительство путепровода через железную дорогу в Ялуторовске. Работы на объекте уже идут. Путепровод сдадут в эксплуатацию до 30 октября 2023 года. Более 2 млрд 227 млн 436 тыс. рублей вложено в его реализацию. Путепровод устранит для жителей залинейной части Ялуторовска проблему транспортной доступности.

"Объект долгожданный и очень важный для горожан. Треть 40-тысячного Ялуторовска проживает в залинейной части, чтобы попасть в центр, им нужно делать большой крюк", - написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Мостострой 11 , развязка , строительство , транспортная развязка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:57 15.04.2022Инвестиционный потенциал Тюменской области представили предприятиям ТЭК в Москве
14:55 15.04.2022Транспортную развязку в разных уровнях улиц Мельникайте - Дружбы в Тюмени построят до конца 2024 года
14:01 15.04.2022В Тюменской области готовы принять IT-резидентов для промышленных предприятий
13:50 15.04.202220 предпринимателей стали слушателями тюменской школы экспорта