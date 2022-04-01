Транспортную развязку в разных уровнях улиц Мельникайте - Дружбы в Тюмени построят до конца 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени будет выполнено до декабря 2024 г. Муниципальный контракт находится в стадии подписания.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в акционерном обществе "Мостострой-11".

Цена контракта составляет 4 млрд 333 млн 925 тыс. рублей. Подрядчик выполнит работы до 1 декабря 2024 г.

Напомним, новый съезд транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте - Дружбы в Тюмени компания "Мостострой-11" сдала в эксплуатацию в октябре 2021 г. Это первая трехуровневая развязка в Тюмени. Всего здесь будет два путепровода, восемь съездов. Для удобства жителей есть пешеходный переход и велодорожки. Для маломобильных жителей в надземном переходе смонтированы удобные спуски, установлен лифт. Все работы выполняются в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Еще один масштабный проект, который реализует Мостострой-11, – строительство путепровода через железную дорогу в Ялуторовске. Работы на объекте уже идут. Путепровод сдадут в эксплуатацию до 30 октября 2023 года. Более 2 млрд 227 млн 436 тыс. рублей вложено в его реализацию. Путепровод устранит для жителей залинейной части Ялуторовска проблему транспортной доступности.

"Объект долгожданный и очень важный для горожан. Треть 40-тысячного Ялуторовска проживает в залинейной части, чтобы попасть в центр, им нужно делать большой крюк", - написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Анжела Лебедева