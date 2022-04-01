  • 15 апреля 202215.04.2022пятница
  • USD81,2880
    EUR88,0024
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более тысячи юных туристов побывали в городах Тюменской области, Югры и Ямала

Общество, 15:07 15 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменка выиграла грант на реализацию инклюзивного молодежного спектакля в сельской местности

Более 1 тыс. 300 детей из малоимущих многодетных семей Тюменской области, Югры и Ямала стали участниками совместного проекта трех регионов по взаимному туризму.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в областном департаменте потребительского рынка и туризма, проект реализуется с 2019 года и предусматривает поездки по 10 экскурсионным маршрутам в девяти городах Тюменской области, Югры и Ямала. Так, дети с Севера едут в Тобольск и Тюмень, а ребята с юга области посещают Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск и другие города.

"Проект направлен на приобщение детей к историческим и культурным ценностям родного края, патриотическое воспитание. Ребята могут поближе познакомиться с экологическими и этнографическими особенностями регионов. Кроме того, он создает перспективы для развития детского туризма при осуществлении межрегионального взаимодействия", - отметили в ведомстве.

Программа поездок разработана туроператорами "Travel" и "Тюменьзарубежтур" при поддержке департамента молодежной политики и туризма ЯНАО, департамента образования и науки Тюменской области.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский туризм , Югра , Ямал

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:09 15.04.2022В Ишиме стартовали общегородские субботники
16:04 15.04.2022Выставку боди-арта с народными узорами представили на Цветном бульваре в Тюмени
15:39 15.04.2022Областная акция "Вахта памяти" стартовала в Тюмени
15:37 15.04.2022Вход электросамокатам запрещен в 26 парках и скверах Тюмени