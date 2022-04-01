Более тысячи юных туристов побывали в городах Тюменской области, Югры и Ямала

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Более 1 тыс. 300 детей из малоимущих многодетных семей Тюменской области, Югры и Ямала стали участниками совместного проекта трех регионов по взаимному туризму.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в областном департаменте потребительского рынка и туризма, проект реализуется с 2019 года и предусматривает поездки по 10 экскурсионным маршрутам в девяти городах Тюменской области, Югры и Ямала. Так, дети с Севера едут в Тобольск и Тюмень, а ребята с юга области посещают Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск и другие города.

"Проект направлен на приобщение детей к историческим и культурным ценностям родного края, патриотическое воспитание. Ребята могут поближе познакомиться с экологическими и этнографическими особенностями регионов. Кроме того, он создает перспективы для развития детского туризма при осуществлении межрегионального взаимодействия", - отметили в ведомстве.

Программа поездок разработана туроператорами "Travel" и "Тюменьзарубежтур" при поддержке департамента молодежной политики и туризма ЯНАО, департамента образования и науки Тюменской области.

Любовь Голышева