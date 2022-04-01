  • 15 апреля 202215.04.2022пятница
  • USD81,2880
    EUR88,0024
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Ишиме стартовали общегородские субботники

Общество, 16:09 15 апреля 2022

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Около 30 трудовых коллективов вышли на первый общегородской субботник месячника санитарной уборки в Ишиме 15 апреля. Второй субботник пройдет 22 апреля, третий, завершающий, состоится 13 мая.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе администрации Ишима.

Работники городских организаций, волонтеры, студенты, жители многоквартирных домов и частного сектора наведут порядок в городе: подметут дорожки, соберут прошлогоднюю листву, ветки, мусор, упакуют его в мешки.

Традиционно горожане приведут в порядок территории, закрепленные за организациями, площадки, прилегающие к многоквартирным жилым домам. Также сделают генеральную уборку скверов, площадей и общественных пространств.

Участников обеспечат инвентарем и мешками для мусора через управляющие компании и ТОСы.

Кроме того, сотрудники спецавтохозяйства приступили к мойке ограждений на новом путепроводе и центральных улицах Карла Маркса, Ленина и Советской.

Организаторы до начала субботника напомнили участникам акции, что на территории города с 12 апреля действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание растительности и мусора. Рекомендовали упаковывать мусор в мешки и оставлять на обочинах дорог, откуда его организованно вывезет техника спецавтохозяйства.

﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , субботники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:09 15.04.2022В Ишиме стартовали общегородские субботники
16:04 15.04.2022Выставку боди-арта с народными узорами представили на Цветном бульваре в Тюмени
15:39 15.04.2022Областная акция "Вахта памяти" стартовала в Тюмени
15:37 15.04.2022Вход электросамокатам запрещен в 26 парках и скверах Тюмени