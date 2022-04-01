В Тюменской области создают первый центр сельской молодёжи "Дом вверх дном"

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

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Проект Аграрного университета по созданию первого в Тюменской области студенческого центра сельской молодежи вошел в число победителей конкурса молодежных проектов среди вузов, который организован Росмолодежью, сообщили в государственном аграрном университете Северного Зауралья.

"На конкурс было заявлено 2,5 тысячи проектов от 354 учебных заведений из 80 регионов. По итогам к получению гранта рекомендовано 373 работы, в числе которых и тюменский проект "Дом вверх дном". На реализацию проекта вуз получит 2,3 миллиона рублей", - уточнили в вузе.

Первое в Тюменской области студенческое пространство для сельской молодежи расположится в 12 корпусе на ул. Рощинское шоссе. В проект также включены нестандартные мероприятия по популяризации среди студентов сельскохозяйственной отрасли. Концепция разработана центром креативных проектов сельских территорий "Дом вверх дном" на базе ГАУ Северного Зауралья.

"Уже проведены реконструкция, ремонт и оснащение центра более чем на 18 миллионов рублей. В основном за счет средств вуза и его партнеров. А финансирование, которое получим по гранту, пойдет на оборудование главного зала, медиазоны", - рассказал специалист отдела по внеучебной работе вуза, генеральный директор центра креативных проектов сельских территорий "Дом вверх дном" Федор Маслов.

Повышать интерес молодежи к агропромышленному комплексу необходимо новыми и нестандартными решениями, чтобы это было интересно, считает Федор Маслов. Сегодня аграрный университет один из первых начинает ломать стереотипы о сельском хозяйстве, жизни на селе, АПК и деревни в целом. Авторский коллектив надеется, что центр станет точкой притяжения студентов.