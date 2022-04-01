В тюменском музее Словцова расскажут об истории одежды Тобольской губернии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О том, как менялась одежда крестьян Тобольской губернии, расскажут в музейном комплексе им. Словцова 17 апреля в 14 часов.

В рамках цикла лекций об истории одежды Тобольской губернии в Тюмени состоится экскурсия "От колыбели до венца". Экскурсоводом станет мастер по народному костюму Вероника Чикишева. По данным тюменского музейно-просветительского объединения, тюменцам расскажут про то, какая одежда была "в тренде" у молодежи XIX века, как жених и невеста украшали наряды перед венчанием и как раньше принципиально менялась одежда человека с момента его рождения до свадьбы.

Лекция будет бесплатной, но количество мест ограничено. Нужна предварительная запись по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, +7-929-266-73-72.