Первую в Тюмени парту имени Героя России Владимира Шарпатова открыли в школе № 7

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Первая в Тюмени парта имени летчика гражданской авиации, Героя РФ Владимира Шарпатова появилась в школе № 7 16 апреля. Сидеть за ней будут лучшие ученики.

Открытие было торжественным. В актовый зал школы пригласили самого Владимира Шарпатова и других героев России. В их числе – председатель правления социально-патриотической общественной организации "Герои Урала", полковник Олег Касков; государственный деятель, полковник в отставке Илья Панфилов; самый титулованный офицер, директор регионального центра патриотического воспитания Свердловской области, полковник Игорь Родобольский.

Неслучайно парту имени Владимира Шарпатова решили открыть в школе № 7. Здесь обучались сыновья Героя России Евгений и Сергей. Один из сыновей посетил торжественную церемонию.

"Хочу выразить благодарность этой школе, всем преподавателям за то, что они дают качественное образование детям. Мои сыновья учились здесь с первого до 11 класса, они в итоге пошли по моим стопам и стали летчиками. Такие мероприятие, конечно, нужны. Еще когда я учился в университете имени Ленина в Казани, там была парта, за которой сидел Ленин. Должно быть равнение, какое-то соревнование, которое стимулирует повышение знаний. Уверен, что за этой партой будут сидеть отличники или те, кто занимаются общественной работой", – поделился Владимир Шарпатов.

Заместитель директора по воспитательной работе школы № 7 Елена Алимбаева сообщила, что в учебном заведении каждый год проходит конкурс "Класс года". Эту парту будут ставить в лучший по успеваемости класс. Елена Алимбаева убеждена, что для детей это будет стимулом получать высокие оценки. "Для нас самое важное, чтобы дети стремились к достижению целей. Те дети, которые не знакомы с Владимиром Ильичем, могут познакомиться с ним лично. Он – частый гость в нашей школе, он приходит к нам на мероприятия и даже посещает летний пришкольный лагерь", – рассказала заместитель директора по воспитательной работе.

По словам исполнительного директора общественной организации "Герои Урала" Натальи Шмидько, в 2022 году открылась третья "Парта Героя" в Тюменской области. "25 марта - две парты героев России Романа Шадрина и Владимира Шарпатова в Тобольском районе. Спустя полгода мы открываем парту имени выдающегося летчика, нашей легенды Владимира Шарпатова в Тюмени, в той школе, с которой он непосредственно связан", – отметила она.

На этом проект в Тюмени не остановится. Эстафету от школы № 7 примет школа № 37. Там откроют парту в честь Героя России Валерия Ростовщикова. В дальнейшем такие парты появятся в других школах Тюменской области. Всего планируется открытие 21 "Парты Героя".

Инна Пахомова