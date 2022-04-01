Волонтеры культуры очистили сквер с памятником Георгию Дьяконову-Дьяченкову у тюменского драмтеатра

| Фото: Тюменского концертно-театрального объединения | Фото: Тюменского концертно-театрального объединения

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Волонтеры культуры, ансамбль "ЯромилЪ", отдел "Притяжения" тюменского драмтеатра, IT-отдел и отдел программного развития и проектного управления Тюменского концертно-театрального объединения, всего 24 человека присоединились ко всероссийской акции "День заботы о памятниках истории и культуры". Тюменцы убирали парк, где установлен памятник народному артисту РСФСР, фронтовику Георгию Дьяконову-Дьяченкову.

"Георгий Иванович Дьяконов-Дьяченков 34 года был ведущим актером тюменского театра. За всю свою профессиональную деятельность он сыграл около 200 ролей. Он фронтовик. В 1941 году он ушел на фронт, получил ранение, вернулся. Закончил театральный вуз", - говорит руководитель управления фестивальных, конкурсных и культурных проектов Тюменской области "Тюменского концертно-театрального объединения" Наталия Михайлова.

Бронзовый памятник актеру, ветерану Великой Отечественной войны установили у драмтеатра 5 мая 2017 года. Участники субботника помыли памятник, очистили близлежащую территорию. Завершился субботник чаепитием на свежем воздухе.

Напомним, акция "Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры" пройдет в Тюменской области с 15 по 30 апреля. Площадками для проведения культурных субботников станут более 50 объектов культурного наследия, расположенных в разных муниципалитетах региона.

Анжела Лебедева