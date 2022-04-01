Елена Майер: у тюменцев значительно вырос интерес к культурным событиям

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Увеличение спроса на билеты в театры, музеи и филармонию отмечают в Тюмени за последнюю неделю, с приходом теплых дней. Выставку "Русский авангард" за неделю посетили более 4,5 тысяч человек.

Об этом сообщает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на своей странице во ВКонтакте.

Попасть на концерт "Камераты Сибири" 15 апреля ей, кстати, не удалось, потому что все билеты были раскуплены заранее.

"С приходом весны чувствуется, что зрители охотнее стали выходить из дома не только на прогулки, но и в учреждения культуры. Коллеги с улыбкой объяснили, что при всем желании мест нет даже на приставных стульях", - отмечает Майер.

На показы мюзикла "Семейки Аддамс" 16 и 17 апреля билетов нет, с аншлагом прошел спектакль "Маленький принц" в Театре кукол 15 апреля. На "Умную собачку Соню" в "Ангажемент" 16 апреля тоже не попасть, констатирует директор регионального департамента культуры.

"В Тюмени действительно воспитанная, жадная, в хорошем смысле слова, до культурных событий публика, и такой спрос на билеты – лишнее тому подтверждение. Мой совет: если вы приметили мероприятие, не откладывайте покупку билета в долгий ящик! Учреждения культуры очень рады встречи с вами!" - говорит Елена Майер.

Узнать о культурных событиях Тюмени можно на сайте Тюменского концертно-театрального объединения. В соцсетях Тюменского музейно-просветительского объединения есть афиша выставок, лекций и другого.

Анжела Лебедева