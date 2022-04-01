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Тюменцев приглашают на дни исторического и культурного наследия

Общество, 15:01 16 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие праздника Дни исторического и культурного наследия пройдет в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 19 апреля в 11 часов. Гости открытия первыми смогут принять участие в городском краеведческом конкурсе "Памятники Тюмени".

Традиционно начало Дней исторического и культурного наследия в Тюмени приурочено к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечают по всему миру 18 апреля под эгидой ЮНЕСКО с целью привлечения внимания к вопросам сохранения памятников истории и культуры.

Дни исторического и культурного наследия в Тюмени пройдут с 19 апреля по 1 июня. Гостей праздника ждут встречи с тюменскими ремесленниками и краеведами, лекции, экскурсии, мастер-классы, спектакли. Полная программа мероприятий будет опубликована на сайте.

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# культурное наследие , памятники архитектуры

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