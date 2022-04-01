Тюменец по просьбе мошенника взял кредит на 2 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жертвой мошенников стал житель Тюмени 1986 года рождения. Всё началось со знакомства с девушкой в социальных сетях, а закончилось кредитом на 2 млн рублей, который доверчивый мужчина оформил на себя по просьбе афериста.

В одной из социальных сетей тюменец познакомился с девушкой, которая стала хвастаться тем, что имеет высокий доход благодаря инвестициям в криптовалюту. Незнакомка отправляла молодому человеку фотографии и видео, на которых присутствовали дорогие автомобили и ювелирные украшения. Спустя некоторое время девушка дала тюменцу контакты якобы своего брата и заверила, что тот поможет ему вложить деньги максимально эффективно.

Тюменец перевел 50 тыс. рублей на "специальный инвестиционный счет", в ответ злоумышленник прислал ему липовый график, на котором был изображен высокий рост вложения.

Вскоре от мошенника последовало еще одно предложение сделать доходную ставку.

Тюменец согласился и оформил на свое имя кредит на сумму почти в 2 млн рублей. Деньги он передал аферистам, после чего они перестали выходить на связь.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".