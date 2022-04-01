В Тюмени откроют музей истории областной санэпидслужбы

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Музей, посвященный истории развития санитарной службы региона, создают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. В нынешнем году отмечается 100-летие со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России.

Экспонаты музея расскажут об истории становления областной санэпидслужбы, о значимых событиях и сотрудниках, внесших весомый вклад в развитие профилактической медицины на разных этапах ее развития. Посетителям будет любопытно взглянуть на ретрооборудование, которое специалисты использовали в своей работе.

Музейные коллекции собраны из архивов Управления Роспотребнадзора и его территориальных отделов, Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, а также Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии.