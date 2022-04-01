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Студенты из Тобольска стали призерами областной студвесны с музыкальными и фэшн-номерами

Общество, 14:38 17 апреля 2022

группа "Тобольский педагогический институт | ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский педагогический институт | ТюмГУ" ВКонтакте

Призерами XXVII Областного фестиваля "Студенческая весна" стали студенты педагогического института им. Д. И. Менделеева. Дипломами и спецпризами отметили музыкальные, танцевальные, театральные коллективы и соло-исполнителей.

Например, в направлении "Музыкальное" дипломы III степени получил коллектив "Прайд" и дуэт исполнителей Фируз Гаффаров и Мария Нагайцева, в направлении "Мода" диплом I степени получил студенческий театр моды "Preachers of beauty", обладателями спецприза стали театры моды "BURN" и "Liberté", пишет "Мегатюмень".

Лучшие номера и работы завоевали призовые места и примут участие в гала-концерте 17 апреля.

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# студвесна , Тобольск

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