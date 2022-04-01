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Раздел для кооперации бизнеса появился на крауд-платформе АСИ

Экономика, 12:30 17 апреля 2022

АСИ | Фото: АСИ

Раздел для кооперации бизнеса запущен на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Новый раздел направлен на решение острых актуальных вопросов, с которыми сталкиваются российские предприниматели.

В разделе можно оставить запрос на помощь в решении своих бизнес-проблем, например, по поиску товаров-аналогов, которые в современных реалиях сложно получить из-за санкций. Остальные участники платформы — предприниматели, бизнес-партнеры, эксперты — могут увидеть эти запросы и проблемы, предлагать конкретные решения и предложения поддержки.

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# Агентство стратегических инициатив , поддержка бизнеса

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