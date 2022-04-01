Волейбольный клуб "Тюмень" подписал контракт с Дмитрием Козловым

| Фото: Волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: Волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте

Контракт с 34-летним уроженцем Рыбинска Дмитрием Козловым подписал волейбольный клуб "Тюмень". Формирование состава клуба, который предстоящий сезон проведёт в чемпионате российской высшей лиги "А", продолжается.

По информации волейбольного клуба, Дмитрий Козлов - опытный связующий, его рост – 192 сантиметра.

У него богатый послужной список. Карьеру Козлов начал в ярославском "Строителе". Выступал за столичный ЦСКА, "Прикамье" из Перми, "Локомотив-Изумруд" (Екатеринбург), нижневартовскую "Югру-Самотлор", "Нефтяник" из Оренбурга.

Минувший сезон Козлов провёл в рядах "Ярославича", который, как и "Тюмень", играл в высшей лиге "А".