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19-летнего тюменца обвиняют в серии краж велосипедов

Происшествия, 15:26 18 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19-летнего тюменца подозревают в серии краж велосипедов, сообщает региональное управление МВД России.

В дежурную часть полиции Тюмени поступило несколько заявлений от местных жителей. Они утверждают, что у них украли велосипеды. Полицейские выяснили, что кражи совершали из подъездов жилых домов и около торговых центров. Пострадавшие обнаружили, что противоугонный трос сломан, а велосипеды пропали.

Сотрудники уголовного розыска провели расследование, изучили записи с камер видеонаблюдения, установили и задержали подозреваемого в серии краж. Им оказался ранее судимый неработающий 19-летний тюменец. Полицейские установили, что обвиняемый причастен к трем эпизодам краж. Молодой человек сбывал велосипеды через комиссионные магазины, с помощью объявлений, также продавал знакомым. Полицейские нашли украденные средства передвижения, вскоре их вернут владельцам. Сумма ущерба могла составить 95 тыс. рублей.

Следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении задержанного по статье "Кража". Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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# велосипед , кража , УМВД России по Тюменской области

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