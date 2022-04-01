Более 170 ландшафтных пожаров произошло в Тюменской области в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 170 ландшафтных пожаров зафиксировано в Тюменской области в 2022 году. Площадь возгорания — более семи с половиной тысяч гектаров. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

"В связи с повышенной пожарной опасностью на территории Тюменской области введен особый противопожарный режим. Для граждан это значит, что временно введен запрет на посещение лесов, использование огня на дачных и приусадебных участках для приготовления пищи или утилизации прошлогодней сухой растительности", — сказал Андрей Михнович.

Соблюдение правил особого противопожарного режима контролируют патрули силовых органов, органов лесного надзора и госохотдепартамента. За нарушения требований предусмотрены штрафы в соответствии с КоАП. Для граждан - до пяти тысяч рублей.

Инна Пахомова