Александр Моор назвал основную причину возгораний в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал причину большинства возгораний по итогам оперативного штаба по природным пожарам в регионе. Это нарушение противопожарных правил.

Он призвал всех жителей не ходить в лес, не пускать палы и быть осторожными в обращении с огнем.

"Обстановка стабилизировалась. Площадь и количество возгораний удалось сократить", - сказал глава региона.

Тем не менее профессиональные пожарные-десантники остаются в юго-восточных районах области. "Силы и средства для тушения держим, что называется, в кулаке", -сказал он.

Напомним, в 2022 году в регионе зафиксировали более 170 ландшафтных пожаров. Площадь возгорания составила более 7,5 тыс. га.

Веден запрет на посещение лесов, использование огня на дачных и приусадебных участках для приготовления пищи или утилизации прошлогодней сухой растительности. За нарушения требований предусмотрены штрафы в соответствии с КоАП. Для граждан - до 5 тыс. рублей. Соблюдение правил особого противопожарного режима контролируют патрули силовых органов, органов лесного надзора и госохотдепартамента.