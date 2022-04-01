Авиабилеты в Москву на двоих разыгрывает тобольский аэропорт

| Фото: uvtaero.ru | Фото: uvtaero.ru

Сертификат на перелет Тобольск - Москва - Тобольск на двоих разыграет аэропорт Ремезов в преддверии запуска рейса авиакомпании "ЮВТ аэро".

Участники конкурса должны подписаться на страницу аэропорта Ремезов, сделать репост записи о конкурсе, ответить на вопросы викторины про Тобольск и поделиться результатами у себя на странице.

К участию в конкурсе допускают жителей Тобольска с реальными страницами в социальной сети ВКонтакте, итоги конкурса подведут 22 апреля.