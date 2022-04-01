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На Ямале наркокурьера приговорили к девяти годам колонии

Происшествия, 16:05 19 апреля 2022

РУФСБ России по Тюменской области

Жителя Нового Уренгоя осудили на 9 лет колонии особого режима за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники РУФСБ России по Тюменской области установили причастность жителя Нового Уренгоя ЯНАО Ахмедьянова Р.Д. к организации межрегионального канала поставки наркотических средств на территорию ЯНАО и последующего их сбыта посредством тайниковых закладок.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность указанного лица пресечена. Из незаконного оборота изъяты наркотические средства синтетического происхождения в особо крупном размере. По данному факту УМВД России по ЯНАО в отношении гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело", - отмечается в сообщении.

Новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа признал Ахмедьянова Р.Д. виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

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Даже первый опыт употребления наркотиков может стать смертельным. Наркотики — это абсолютное зло, а их употребление в любом виде вредит здоровью и угрожает жизни, отмечают эксперты.

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# наркотики , РУФСБ России по Тюменской области

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