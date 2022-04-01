Виталий Хорошавин расскажет тюменцам о климатических изменениях в Западной Сибири

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О влиянии климатических изменений на природу и экономику Западной Сибири расскажет тюменцам директор института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин. Лекция начнется в музейном комплексе им. Словцова 21 апреля, в 18 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

Хорошавин поделиться информацией о том, как изменения климатической системы Земли влияют на жизнь и работу человека. Что вызывает погодные и гидрологические явления, которые приводят к ущербу.

Количество мест ограничено. Записаться на мероприятие можно по телефону: 45-35-90; +7 (929) 266-73-72.