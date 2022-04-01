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Виталий Хорошавин расскажет тюменцам о климатических изменениях в Западной Сибири

Общество, 17:25 20 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О влиянии климатических изменений на природу и экономику Западной Сибири расскажет тюменцам директор института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин. Лекция начнется в музейном комплексе им. Словцова 21 апреля, в 18 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

Хорошавин поделиться информацией о том, как изменения климатической системы Земли влияют на жизнь и работу человека. Что вызывает погодные и гидрологические явления, которые приводят к ущербу.

Количество мест ограничено. Записаться на мероприятие можно по телефону: 45-35-90; +7 (929) 266-73-72.

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# Западная Сибирь , климат , природа , ТюмГУ

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