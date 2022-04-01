Врачи рекомендуют тюменцам ставить на окна блокаторы и ручки с замком

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ставить на окна блокаторы или ручки с замком, чтобы обезопасить ребенка, рекомендует тюменским родителям заведующая подстанцией № 1, врач выездной бригады скорой медицинской помощи Мария Колясникова.

Она отметила, что москитные сетки тоже не являются безопасными. Ребенок может облокотиться на сетку и выпасть из окна. Если ребенка оставляют с друзьями или родственниками, с ними необходимо провести беседу и проговорить все правила безопасности.

Если ребенок все-таки выпал из окна, родители должны незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи, двигать и перемещать ребенка нельзя. При падении возможны травмы позвоночника или повреждение спинного мозга. Лишние движения могут принести еще больший вред.

Напомним, 19 апреля в Тюмени полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже дома. Ребенок находился в комнате с открытым окном один. В это время его родители вместе с остальными родственниками и детьми были в квартире. Предположительно, мальчик забрался на диван, а затем подоконник, после чего выпал.

Юлия Карандашева