Губернатор оценил возможности выращивания в Тюменской области экзотических сельскохозяйственных культур

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При умелом подходе и применении соответствующих технологий и в условиях Сибири можно выращивать экзотические сельскохозяйственные культуры, считает губернатор Александр Моор, однако у всего должен быть экономический смысл.

Об этом глава региона сообщил в ходе пресс-конференции "Начало весенних посевных работ в Тюменской области и продовольственная безопасность региона" 21 апреля.

"Наверняка и у нас можно выращивать ананасы или что-то подобное, - отметил он. - Однако мы говорим о промышленном производстве, конкуренции и себестоимости. Также все мы знаем, что Тюменская область - зона рискованного земледелия".

Поэтому, по словам губернатора, видовое разнообразие экономически выгодных культур не такое большое и оно уже четко определилось за многие годы.

"Мы понимаем технологии выращивания этих культур, их урожайность, связанные с ними риски и умеем эти риски нивелировать, - подчеркнул губернатор. - Поэтому сложно найти что-то принципиально новое в плане экономической выгоды".

Однако можно говорить об изменении структуры выращиваемых в Тюменской области видов - в качестве примера Александр Моор привел существенное увеличение площадей под рапс после возросшего спроса на масло из него.

"В связи с готовящимся в регионе проектом глубокой переработки гороха могут быть увеличены площади и под эту культуру", - добавил он.

Николай Ступников