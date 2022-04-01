Тобольская компания "СИД" организовала специальное рабочее место для Айтугана Шамаева

| Фото: компании СИД | Фото: компании СИД

Тобольская компания "СИД" организовала специальное рабочее место для человека с ограниченными возможностями здоровья.

Сбор и сортировка вторсырья оказалась по силам Айтугану Шамаеву, который проживает в городе Тобольске, и по состоянию здоровья ему нужна была сидячая работа в теплом помещении. До этого он работал сторожем, что было сложновато, а сидеть без дела он не привык. Айтуган обратился в кадровый центр "Работа России" летом 2021 года. Ему была предложена работа в ООО "СИД". Предприятие на постоянной основе принимает - вывозит - закупает - пластик всех видов, картон, макулатуру.

"Работаем с заводами, предприятиями, оптовыми базами, организациями, складами, магазинами и частными лицами, - рассказал руководитель ООО "СИД" Станислав Чернявский. – Для Айтугана оборудовали специальное рабочее место".

Всего в 2021 году тюменской службой занятости трудоустроено 1 тыс. 905 инвалидов. Это составляет 64% от числа всех обратившихся.

Одним из основных инструментов, используемых для обеспечения занятости граждан с инвалидностью, являются мероприятия по созданию дополнительных рабочих мест. В рамках данного мероприятия трудоустроено 979 инвалидов ( из них 88 человек при содействии тобольского отделения центра занятости).