Тоболяка задержали в Москве по подозрению в краже денег с чужого счета

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

41-летний тоболяк похитил 39 тыс. рублей со счета 45-летней горожанки. Это произошло в торговом центре, где женщина снимала деньги в банкомате. Задержали похитителя в Москве, сообщает региональное УМВД.

Установлено, что мужчина стоял в очереди к банкомату за потерпевшей, когда женщина отошла, подозреваемый понял, что она не закончила сессию и, проверив баланс, снял с чужого счета денежные средства. Оперативники установили, что после совершенного преступления, мужчина хотел скрыться и приобрел билеты для поездки в страну ближнего зарубежья. Отследив маршрут передвижения подозреваемого, в Москве на железнодорожном вокзале его задержали и доставили в Тобольск для дальнейшего разбирательства.

"Задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Все похищенные денежные средства мужчина потратил", - рассказали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.