Житель Вагайского района выстрелил из охотничьего ружья в голову односельчанина
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
31-летнего жителя пос. Иртыш Вагайского района подозревают в убийстве знакомого. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
Трагедия произошла около 14 часов 21 апреля недалеко от озера Супра, расположенного в 4,5 км от пос. Иртыш Вагайского района. Будучи нетрезвым, злоумышленник поссорился с 25-летним односельчанином из-за того, что он вместе со своим братом вернулся с рыбалки и предложил поехать домой. Он выстрелил из охотничьего ружья в голову оппонента. От полученного ранения пострадавший скончался.
Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.