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Житель Вагайского района выстрелил из охотничьего ружья в голову односельчанина

Происшествия, 15:41 22 апреля 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

31-летнего жителя пос. Иртыш Вагайского района подозревают в убийстве знакомого. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла около 14 часов 21 апреля недалеко от озера Супра, расположенного в 4,5 км от пос. Иртыш Вагайского района. Будучи нетрезвым, злоумышленник поссорился с 25-летним односельчанином из-за того, что он вместе со своим братом вернулся с рыбалки и предложил поехать домой. Он выстрелил из охотничьего ружья в голову оппонента. От полученного ранения пострадавший скончался.

Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

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# Вагайский район , убийство

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