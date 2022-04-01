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Жителям деревни в Тюменской области, потерявшим дома из-за пожара, выделят деньги на покупку жилья

Губернатор, 19:05 22 апреля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жителям деревни Глубокое Бердюжского района, потерявшим дома из-за пожара, выделят деньги на покупку жилья.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление областного правительства об оказании помощи.

"Постановление, как и обещал, мы подготовили в кратчайшие сроки. Документ важен, потому что решает правовую проблему. Позволяет обойтись без обращения погорельцев в суд. В нем прописано кому и в каком виде будут выплачены деньги на покупку жилья. Определен порядок обращения, расчет суммы выплаты и сроки. Тем, кто проживал в муниципальном фонде, будет предоставлена другая жилплощадь", - сказал Александр Моор.

Все пострадавшие смогут получить выплату в размере 100 тыс. рублей за утраченные хозяйственные строения, которые находились на приусадебном участке.

Напомним, что 16 апреля при пожаре в деревне Глубокое повреждены пять жилых домов и восемь нежилых строений. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - пожар в нежилом доме.

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# Александр Моор , пожар , помощь

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