Владимир Якушев: регионы УФО готовы организовать мероприятия Дня Победы на высоком уровне

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Региона Уральского федерального округа готовы организовать на высоком уровне мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы.

Об этом заявил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев на заседании Совета по патриотическому воспитанию граждан, сообщает пресс-служба полпреда.

Владимир Якушев сообщил, что после двухлетнего перерыва вновь пройдет традиционное массовое шествие "Бессмертный полк России", активное участие в котором примут добровольцы, студенты, активисты "Юнармии" и "Российского движения школьников".

Также в региона состоится Парад Победы и возложение цветов к памятникам и мемориалам. Запланированы акции "Окна Победы", "Сад памяти", "Георгиевская ленточка", "Красная гвоздика", "Урок Победы", художественный проект "Краски Победы", конкурс "Песни нашего полка", викторина "Секретный документ", спецпроект "Лица победы".

"В памяти навсегда сохранится подвиг народа, защитившего страну и мир от фашизма. Главные герои Дня Победы – это наши ветераны и труженики тыла. Каждого из них нужно поздравить искренне, лично и от души", - подчеркнул полпред.

Владимир Якушев также поддержал идею участников заседания о введении начальной военной подготовки для учащихся российских школ.