Тюменским собаководам напомнили о недопустимости самовыгула питомцев

| Фото: пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области | Фото: пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области

При самостоятельном выгуле собаки, опасности подвергаются не только сами животные, но и окружающие люди. Об это владельцам питомцев напомнил тюменский кинолог Владимир Голубев.

Он подчеркнул, что допускать вольные прогулки недопустимо. Согласно федеральному закону "Об ответственном обращении с животными", выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц, пишет Megatyumen.ru.

"Отпуская собаку на самовыгул, хозяин не соблюдает выполнение данного закона. В целом такое отношение показывает лишь неготовность нести ответственность за животное, а значит, владеть им", - отметил он.

Есть и другие опасности для животного без хозяина: собака может попасть под колеса машины или поезда, подхватить инфекционное заболевание, пораниться, съесть отравленную пищу, стать жертвой догхантеров, на нее может напасть стая бездомных собак.

"Недопустимо отправлять собак на самовыгул, этому нет оправданий и объяснений. Даже если хозяин уверен в поведении своего питомца, никогда нельзя предсказать, как он будет себя вести в непредвиденной, пугающей ситуации, особенно находясь без владельца", - добавил специалист.