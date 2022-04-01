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В Пасхальную ночь на тюменских дорогах задержали 19 пьяных водителей

Происшествия, 14:57 24 апреля 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

19 водителей в состоянии опьянения задержали сотрудники ГИБДД на дорогах Тюменской области в Пасхальную ночь. Еще 20 были отстранены от управления транспортом за пьяное вождение 23 апреля, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В Голышманово инспекторы остановили ВАЗ-2114 под управлением 30-летнего местного жителя. Мужчина не имел прав, а показания алкотестера составили 1,10 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Еще одного пьяного водителя без прав задержали в селе Омутинском. 31-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2114. Показания алкотестера составили 0,82 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяные водители

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