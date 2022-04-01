Инвестпланерки в муниципалитетах Тюменской области признаны АСИ одной из лучших практик

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вновь вошла в рейтинг АСИ "Смартека" - проведение инвестиционных планерок в муниципалитетах признано одной из лучших практик в рейтинге агентства стратегических инициатив.

Инвестиционные планерки в регионе проводятся с 2021 года в формате ВКС. Это позволяет оперативно выявлять проблемы и совместно вырабатывать механизмы их решения.

Работа в формате единой инвестиционной команды, персональный подход к каждому инвестору и проекту приносит ощутимые результаты.

"Инвестиционные планерки – хороший инструмент повышения эффективности в реализации инвестпроектов на муниципальном уровне. Наш опыт будет интересен другим регионам", - подчеркнул гендиректор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.