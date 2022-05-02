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Александр Моор поздравил мусульман региона с праздником Ураза-байрам

Губернатор, 09:02 02 мая 2022

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Традиции светлого праздника Ураза-байрам основаны на стремлении человека к созиданию, духовному самосовершенствованию. Милосердие, доброта, взаимопонимание одинаково близки сердцу людей всех конфессий и национальностей.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя мусульман региона с праздником.

Мусульмане региона — активные жители Тюменской области, которые своим трудом способствуют ее развитию и процветанию, отметил губернатор. Сегодня мусульманская умма, в соответствии с заветами предков, участвует в общественной жизни региона, не забывает о важности воспитания молодежи, заботе о старших, утверждении семейных ценностей.

"В праздник Ураза-байрам от всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , Ураза-байрам

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