Александр Моор поздравил мусульман региона с праздником Ураза-байрам

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Традиции светлого праздника Ураза-байрам основаны на стремлении человека к созиданию, духовному самосовершенствованию. Милосердие, доброта, взаимопонимание одинаково близки сердцу людей всех конфессий и национальностей.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя мусульман региона с праздником.

Мусульмане региона — активные жители Тюменской области, которые своим трудом способствуют ее развитию и процветанию, отметил губернатор. Сегодня мусульманская умма, в соответствии с заветами предков, участвует в общественной жизни региона, не забывает о важности воспитания молодежи, заботе о старших, утверждении семейных ценностей.

"В праздник Ураза-байрам от всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!" - сказал Александр Моор.