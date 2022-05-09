Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем Победы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С Днем Победы поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор жителей региона.

Как отметил глава области, в современных реалиях еще более тонко чувствуется и ощущается величие этого праздника.

"В страшные годы Великой Отечественной войны народ нашей страны ежедневно совершал подвиг, мужественно защищая Родину на поле боя и самоотверженно работая в тылу. Отвагой и стойкостью, терпением и непоколебимой верой в торжество справедливости воины и труженики шаг за шагом приближали этот великий день - 9 мая. Уважаемые ветераны, низкий вам поклон за это и наша вечная и безмерная благодарность!" - сказал Александр Моор.

Он подчеркнул, что в памяти благодарных потомков навсегда останутся имена фронтовиков и тружеников тыла. Всенародная акция "Бессмертный полк" стала искренним выражением глубоких чувств признательности, уважения и гордости за своих родных, прошедших все тяготы войны, выстоявших и одержавших Победу.

И сегодня, помня уроки истории, следуя заветам предков, наше Отечество отстаивает историческую правду, право быть собой, жить в мире и согласии.

"Дорогие земляки! Россия — это мы, а вместе мы – сила! Тюмень в прошлом году получила звание "Город трудовой доблести". Это заслуга старшего поколения. Они выстояли, потому что были едины – и те, кто на фронте ценой своей жизни защищал Родину, и те, кто в тылу отдавал все силы для победы. Наши предки жили ради процветания России, ради счастливого будущего детей и внуков. И мы – их потомки – будем верны этим целям. С Днем Победы!" - сказал глава региона.