Трех собак готовят к службе в полиции тюменские кинологи

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Трех собак-новобранцев готовят тюменские кинологи к службе в полиции, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Инспектор-кинолог Дмитрий Белев занят подготовкой семимесячной Джессики. Она уже показывает хорошие навыки аппортировки. По словам кинолога, у щенка есть все задатки для дальнейшей хорошей службы.

Также полицейские тренируют годовалого Кая. Его привезли в Тюмень из Италии в трехмесячном возрасте. Собака очень подвижная, что говорит о дальнейшей эффективной дрессировке.

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Старший инспектор-кинолог Сергей Петров приступил к дрессуре семимесячной Ники из Кургана. Собака с усердием проходит курс послушания. Капитан полиции уверен, что правильное питание, режим дня и регулярные тренировки - главный залог успеха в работе с собакой.

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Собак учат находить оружие и боеприпасы. Через год, когда четвероногие пройдут курсы дрессуры, начнут нести службу по охране общественного порядка и примут участие в раскрытии преступлений.