Новым главой администрации Уватского района стал Вячеслав Елизаров
Новым главой администрации Уватского муниципального района стал Вячеслав Елизаров. Депутаты районной думы проголосовали единогласно, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Вячеслав Елизаров трудовую деятельность начал в 1997 году инженером в отделе технического контроля за строительством объектов газоснабжения ОАО "Запсибгазпром".
Работал в должности заместителя главы администрации Тюменского района, первого заместителя главы администрации Уватского муниципального района, занимал должность директора МКУ "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства".
"Считаю, что депутаты приняли верное решение. Поздравляю!" - написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.