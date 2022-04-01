Новым главой администрации Уватского района стал Вячеслав Елизаров

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Новым главой администрации Уватского муниципального района стал Вячеслав Елизаров. Депутаты районной думы проголосовали единогласно, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вячеслав Елизаров трудовую деятельность начал в 1997 году инженером в отделе технического контроля за строительством объектов газоснабжения ОАО "Запсибгазпром".

Работал в должности заместителя главы администрации Тюменского района, первого заместителя главы администрации Уватского муниципального района, занимал должность директора МКУ "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства".

"Считаю, что депутаты приняли верное решение. Поздравляю!" - написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.