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Жителя Нижнетавдинского района обвиняют в ложном доносе

Происшествия, 18:19 28 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

45-летнего жителя Нижнетавдинского района обвиняют в ложном доносе о совершении преступления, сообщает следственный комитет РФ по Тюменской области.

30 марта 2022 года пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил о якобы совершенном изнасиловании жительницы Нижнетавдинского района, при этом предоставил сотрудникам полиции свои недостоверные данные. В ходе следствия факт изнасилования не подтвердили, личность звонившего мужчины установили.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос о совершении преступления". Вину обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Мужчине выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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# ложный донос , Следственный комитет РФ

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