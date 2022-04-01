Пожар в торговом центре "Гагаринский" в Ишиме локализован

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в торгово-выставочном центре "Гагаринский" в Ишиме локализован.

Сообщение о возгорании в здании на ул. Гагарина поступило около 16 часов 28 апреля. К прибытию первых подразделений горела кровля по всей площади.

"Площадь пожара составляет 4 тысячи 800 квадратных метров. К тушению привлечены 48 человек личного состава, задействованы 14 спецмашин", – сказал заместитель начальника по Государственной противопожарной службе Главного управления МЧС России по Тюменской области Максим Низамов.

Погибших и пострадавших нет.

Инна Пахомова