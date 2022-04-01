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Названия безымянным улицам тюменцы выберут на портале "Я решаю!"

Общество, 16:55 30 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в опросах, посвященных присвоению названий безымянным улицам, приглашают жителей города. Как сообщает администрация Тюмени, оставить свое мнение можно на портале "Я решаю!".

Комиссия по наименованиям рассмотрит вопрос о присвоении названий улицам на территории ТСН "Лето-парк" и элементам улично-дорожной сети. Предлагаются варианты: улицы Кленовая, Каштановая Вишневая, Рябиновая, Южная, Садовая, Светлая, Чистопрудная, Солнечная, Водная, Хрустальная, Зеркальная, Рубиновая, Янтарная, Изумрудная и Тихая.

Эти наименования – совместное предложение товарищества собственников недвижимости "Лето-парк" и инициативной группы жителей Тюмени.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Кроме того, на рассмотрение комиссии будет вынесено предложение о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 1 "Березняковский" наименования пр. Каменский.

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