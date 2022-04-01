Тюменцев призвали не сжигать мусор на приусадебных участках и не разводить костры

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Руслана Кухарука

Не разводить костры и не сжигать мусор на приусадебных участках в майские праздники призвал тюменцев глава города Руслан Кухарук.

"Впереди длинные майские выходные. Я прошу вас соблюдать элементарные правила противопожарной безопасности: не разжигать костры, не осуществлять пал травы, не сжигать мусор на приусадебных участках", – обратился к жителям Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Он также напомнил о проведенном на этой неделе губернатором Тюменской области очередном совещании, посвященном вопросам предупреждения и ликвидации ландшафтных и лесных пожаров. Большая работа по их предупреждению проводится и в региональной столице.

В частности, в Тюмени организуют и обновляют минерализованные полосы, выкашивают сухую растительность. На территории садоводческих объединений проходят разъяснительные мероприятия.

Инна Пахомова