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В микрорайоне Югра ночью горело двухэтажное здание

Происшествия, 12:38 01 мая 2022

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар в двухэтажном нежилом доме по адресу ул. Сергея Лазо, 8 ликвидировали сотрудники МЧС ночью 1 мая. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 01 час 43 минуты.

"В тушении пожара было задействовано 26 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники. Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 02 часа 14 минут пожар был ликвидирован", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Нежилой дом поврежден огнем на площади 176 квадратных метров. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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# МЧС России по Тюменской области , пожар

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