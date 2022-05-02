Тюменские госавтоинспекторы изъяли сто граммов героина

Сто свертков с героином общей массой около 100 граммов изъяли сотрудники тюменской Госавтоинспекции у безработного 27-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья в ходе патрулирования улицы Коммунистической областной столицы.

Экипаж ГИБДД заметил мужчину, поведение которого вызвало подозрение - увидев полицейский автомобиль, прохожий поспешил свернуть на ближайшую улицу и скрыться. Полицейские проследовали за ним, задержали и приняли решение о проведении досмотра присутствии понятых.

Возбуждено уголовное дело. Как пояснил задержанный, наркотики предназначались для сбыта по бесконтактной схеме с помощью так называемых "закладок". По решению суда он заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Евгений Бабенко