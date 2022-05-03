Ялуторовский музей "Торговые ряды" открыл проект для молодежи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Культурно-просветительский проект для подростков и молодежи "Экспериментальное пространство "LAMPA", участвующий в программе "Пушкинская карта", стартовал в ялуторовском музее "Торговые ряды".

По словам одного из организаторов проекта Светланы Булышевой, специалисты музея решили привлечь молодежь в музей, показать, насколько интересным может быть погружение в историю.

Проект рассчитан на полгода. Каждый месяц будут проходить встречи, посвященные разным темам, сообщает музейный комплекс.

Например, в Ночь музеев для юных участников "Экспериментального пространства "LAMPA" (и вместе с ними) в "Торговых рядах" готовят шоу-дефиле в ретро-стиле. Здесь можно будет узнать о народном костюме жителей Тобольской губернии и примерить какие-то вещи.