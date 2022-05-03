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Ялуторовский музей "Торговые ряды" открыл проект для молодежи

Общество, 14:28 03 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Культурно-просветительский проект для подростков и молодежи "Экспериментальное пространство "LAMPA", участвующий в программе "Пушкинская карта", стартовал в ялуторовском музее "Торговые ряды".

По словам одного из организаторов проекта Светланы Булышевой, специалисты музея решили привлечь молодежь в музей, показать, насколько интересным может быть погружение в историю.

Проект рассчитан на полгода. Каждый месяц будут проходить встречи, посвященные разным темам, сообщает музейный комплекс.

Например, в Ночь музеев для юных участников "Экспериментального пространства "LAMPA" (и вместе с ними) в "Торговых рядах" готовят шоу-дефиле в ретро-стиле. Здесь можно будет узнать о народном костюме жителей Тобольской губернии и примерить какие-то вещи.

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# Ночь музеев , Торговые ряды , Ялуторовский музейный комплекс

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