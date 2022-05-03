ФК "Тюмень" проведет два домашних матча

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

ФК "Тюмень" встретится с "Иртышом" из Омска дома 5 мая. Начало в 19 часов. 8 мая в 15 часов сибиряки примут "Динамо-Барнаул".

"Вслух.ру" выяснил, что билеты уже есть на сайте городских касс, цена от 200 до 400 рублей.

Всего в календаре сезона 30 туров, игры продлятся до 4 июня.

Напомним, ФК "Тюмень" успешно выступает в ОЛИМП-Первенстве России среди команд-клубов II дивизиона ФНЛ, входит в первую пятерку из 15 клубов. В двух последних турах команда одержала сухие победы. В домашнем матче 17 апреля футболисты одолели "Оренбург-2" со счетом 4:0, а через неделю в Миассе разгромили "Торпедо" - 3:0.