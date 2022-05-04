Юных тюменцев приглашают на конкурс инновационных проектов

| Фото: "Кванториум Тюмень" ВКонтакте | Фото: "Кванториум Тюмень" ВКонтакте

Поучаствовать во Всероссийском конкурсе научно-технических и инновационных проектов "Большая разведка. Школьный трек" предлагают юным жителям Тюменской области.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в детском технопарке "Кванториум", прием заявок уже стартовал и продлится до 20 мая. Побороться за победу могут ученики 4-11 классов, которые занимаются проектами в сфере инноваций и технологического творчества. Причем участвовать можно как индивидуально, так и группой до шести человек.

"Главная задача конкурса – поиск перспективных инновационных проектов среди школьников. Кроме того, участие в состязании позволит ребятам улучшить свои навыки в области научно-исследовательской, научно-технической и предпринимательской деятельности", - отметили организаторы.

Победителей определят в шести номинациях: "Информационные технологии и робототехника", "Экология и урбанистика", "Умный город", "Промышленные, аэрокосмические и аддитивные технологии", "Медицинские, социальные и образовательные технологии", "Агротехнологии".

После окончания приема заявок состоится заочный отбор проектов. В августе конкурсанты поучаствуют в работе проектной и бизнес школ. Финал планируется провести в сентябре, а в октябре авторы лучших работ отправятся на проектные стажировки.

Заявки на участие принимаются на сайте razvedka-perm.ru.

Любовь Голышева