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Молодой тоболяк зарезал назойливую гостью

Происшествия, 10:27 05 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь лет проведет в колонии строгого режима житель Тобольска за убийство девушки, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов уголовного дела, ночью 31 октября 2021 года 26-летний тоболяк собрал в своей квартире пьяную компанию. Одна гостья заинтересовалась хозяином жилья и после ухода всех собутыльников осталась в квартире. Молодой человек попросил девушку уйти, объяснив ей, что у него есть подруга. Однако та заявила, что хозяин ведет себя не по-мужски и оскорбила его.

Парень схватил кухонный нож и ударил им девушку в живот. Через некоторое время она скончалась от кровопотери. В суде тоболяк признал свою вину и возместил 100 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

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# суд , Тобольск , убийство

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