На время концерта "Хора Турецкого" в Тюмени перекроют участок улицы Механической

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участок дороги по ул. Механической в Тюмени закроют для транспорта на время выступления арт-группы "Хор Турецкого" 7 мая с 17 до 22 часов. Об этом сообщает городская администрация.

Концерт пройдет на площади 400-летия Тюмени, "Хор Турецкого" выступит с программой "Песни Победы", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На время культурно-массового мероприятия движение будет ограничено на участке от ул. Максима Горького до дома № 27 по ул. Механической. Пути объезда: улицы Республики, Холодильная и Фабричная.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки, а также заранее планировать маршруты и соблюдать Правила дорожного движения.