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На время концерта "Хора Турецкого" в Тюмени перекроют участок улицы Механической

Общество, 12:28 05 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участок дороги по ул. Механической в Тюмени закроют для транспорта на время выступления арт-группы "Хор Турецкого" 7 мая с 17 до 22 часов. Об этом сообщает городская администрация.

Концерт пройдет на площади 400-летия Тюмени, "Хор Турецкого" выступит с программой "Песни Победы", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На время культурно-массового мероприятия движение будет ограничено на участке от ул. Максима Горького до дома № 27 по ул. Механической. Пути объезда: улицы Республики, Холодильная и Фабричная.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки, а также заранее планировать маршруты и соблюдать Правила дорожного движения.

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# ограничение движения , хор Турецкого

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