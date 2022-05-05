Четыре игрока "Рубина" перешли из высшей в Континентальную хоккейную лигу

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Четыре игрока хоккейного клуба "Рубин" получили предложения из команд Континентальной хоккейной лиги. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь клуба Наталья Потанина.

Георгий Бусаров подписал контракт с ХК "Северсталь". "Он пошел на повышение, если говорить о лиге. Он играл довольно успешно в "Рубине", был лидером нашей команды. Благодаря результату его заметили и пригласили в Череповец", - отметила пресс-секретарь.

Игроки Никита Рожков, Юрий Платонов, Вадим Антипин временно играли в "Рубине". Сейчас они вернулись в родной магнитогорский "Металлург". Эта команда также находится в Континентальной хоккейной лиге. Иван Степанов, Дэниэл Буцаев ждут предложений от других клубов. Предсезон только начался. С мая по июнь хоккеисты могут выбирать, в какой клуб хотят и могут попасть в дальнейшем.

Ряд спортсменов из чемпионского состава получили от "Рубина" квалификационные предложения. "У некоторых игроков контракты с "Рубином" закончились, и они могут куда-то уйти. Мы, как их бывший работодатель, имеем право сделать им квалификационное предложение. То есть у ребят есть выбор, остаться с нами или уйти в другую команду", - пояснила Наталья.

Напомним, ранее подписали контракты с клубом Алексей Щетилин, Денис Давыдов, Дмитрий Лютов, Илья Колганов. Еще один год действует соглашение Никиты Мокина.

Юлия Карандашева