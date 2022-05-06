Для въезда в Казахстан россиянам необходимо предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте на ковид

| Фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям | Фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Сертификат о вакцинации, выдаваемый медицинскими учреждениями РФ, компетентными органами Республики Казахстан не признается в качестве основания для въезда в страну. Об этом накануне праздников напоминает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"С 5 мая 2022 года все прибывающие в Республику Казахстан лица обязаны предоставить представителям компетентных органов Республики Казахстан в пунктах пропуска справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском, русском или английском языке), либо паспорт/справку о вакцинации против COVID-19 и признаваемыми действительными на территории Республики Казахстан", - отмечено в сообщении.

Исключение составляют правительственные делегации Республики Казахстан, члены локомотивных бригад, лица связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

Для беспрепятственного въезда в Казахстан гражданам необходимо предъявлять справку о результатах исследования методом ПЦР теста сроком действия не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы.

При этом указанные требования не распространяются на детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц, на лиц, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пресечения границы, при предоставлении документального подтверждения.

Люди, прибывающие на территорию Республики Казахстан с повышенной температурой тела, независимо от наличия справки, будут подлежать изоляции в инфекционном стационаре.