Молодых журналистов и блогеров Тюмени приглашают на форум "ШУМ"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать во Всероссийском форуме "ШУМ" предлагают жителям Тюменской области. Прием заявок продлится до 20 мая, пишет Moi-portal.ru.

Форум пройдет в Калининградской области с 21 по 27 июня. Участвовать в нем могут жители регионов России в возрасте от 18 до 35 лет, занятые в сфере современных медиа: журналисты, блогеры, продюсеры, PR и digital-менеджеры, авторы подкастов.

В рамках форума участники будут работать в командах. Им предстоит решить кейсы заказчиков по направлениям: продакшн (аудио и видео), PR, дизайн, Digital, люди (инфлюенс-маркетинг и блогеры). Также они создадут контент для видеоплатформ, социальных сетей, разработают коммуникационные и PR-стратегии под руководством опытных экспертов и менторов.

Помимо этого участники форума могут заявиться на грантовый конкурс и получить до 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта. Заявки принимаются до 16 июня по направлениям: проекты по организации занятости молодежи, развитию малых территорий, молодежного туризма и медиа; проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества СПО и культурно-образовательной среды.