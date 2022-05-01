Жилой дом и четыре строения повреждены из-за пожара в Богандинском

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один жилой дом и четыре строение повреждены огнем в результате пожара в поселке Богандинский 10 мая. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

"В настоящее время пожар локализован. На месте работают семь единиц техники, 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области и 63 добровольца", - отметили в ведомстве.

Привлечен также пожарный поезд, который с помощью которого ведется проливка тлеющей травы вдоль железной дороги.