  • 10 мая 202210.05.2022вторник
  • USD67,3843
    EUR71,0963
  • В Тюмени 20..22 С 8 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жилой дом и четыре строения повреждены из-за пожара в Богандинском

Происшествия, 17:34 10 мая 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один жилой дом и четыре строение повреждены огнем в результате пожара в поселке Богандинский 10 мая. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

"В настоящее время пожар локализован. На месте работают семь единиц техники, 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области и 63 добровольца", - отметили в ведомстве.

Привлечен также пожарный поезд, который с помощью которого ведется проливка тлеющей травы вдоль железной дороги.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 10.05.2022Жилой дом и четыре строения повреждены из-за пожара в Богандинском
13:37 10.05.202217 пьяных водителей задержали тюменские автоинспекторы 9 мая
12:04 10.05.2022В тушении пожара на Велижанском тракте задействован вертолет МИ-8
11:37 10.05.2022Десять лесных пожаров ликвидировали в Тюменской области за сутки