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23-летний уроженец ближнего зарубежья делал "закладки" героина в Тюмени

Происшествия, 12:49 11 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29 пакетиков героина тюменские полицейские изъяли у уроженца одной из стран ближнего зарубежья, сообщает региональное управление МВД России.

Тюменские полицейские, патрулируя город, заметили подозрительного мужчину. Увидев их, он поспешил скрыться с поля зрения сотрудников. Полицейские проследовали за ним и решили его досмотреть.

У безработного 23-летнего иностранца нашли 29 пакетиков с наркотическим веществом, расфасованным на разовые дозы. Экспертиза показала, что в пакетах был героин общей массой свыше 10 граммов. Как рассказал подозреваемый, наркотики предназначались для сбыта по бесконтактной схеме. Ранее мужчина разложил шесть закладок на территории Тюмени. Полицейские установили местонахождение тайников и изъяли наркотики.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Попытка сбыта наркотических веществ". Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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# героин , наркотики , УМВД России по Тюменской области

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