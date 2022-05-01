23-летний уроженец ближнего зарубежья делал "закладки" героина в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29 пакетиков героина тюменские полицейские изъяли у уроженца одной из стран ближнего зарубежья, сообщает региональное управление МВД России.

Тюменские полицейские, патрулируя город, заметили подозрительного мужчину. Увидев их, он поспешил скрыться с поля зрения сотрудников. Полицейские проследовали за ним и решили его досмотреть.

У безработного 23-летнего иностранца нашли 29 пакетиков с наркотическим веществом, расфасованным на разовые дозы. Экспертиза показала, что в пакетах был героин общей массой свыше 10 граммов. Как рассказал подозреваемый, наркотики предназначались для сбыта по бесконтактной схеме. Ранее мужчина разложил шесть закладок на территории Тюмени. Полицейские установили местонахождение тайников и изъяли наркотики.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Попытка сбыта наркотических веществ". Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.